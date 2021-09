, le Standard a joué en infériorité numérique durant une grande majorité de la rencontre.

La rapide exclusion d'Ameen Al-Dakhil après seulement six minutes de jeu fait couler beaucoup d'encre depuis ce dimanche soir. Joao Klauss a d'ailleurs tenu à adresser un petit message à Nicolas Laforge via une story sur Instagram. Dans celle-ci, il déclare. "Merci d'avoir détruit cet incroyable Clasico et tous les matches du Standard".