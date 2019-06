Afin de débuter la soirée, le président Bruno Venanzi a pris la parole afin de présenter, avec beaucoup d'humour, le nouvel homme fort du Standard: "Nous avons toujours été respectueux de l'organisation d'un club comme le Sporting d'Anderlecht, qui malgré une saison compliquée est resté pendant quelques années le leader belge sur le marché économique, structurel et sportif", commençait le président des Rouches. Avant de présenter le nouvel homme fort de Sclessin: " Il sera à la fois notre CEO, notre COO, CFO, CMO; CIO, joueur, entraîneur mais aussi notre team manager en chef'.





Arrive alors Jérome De Warzée, vêtu du training du Standard. " Le project vision Kompany? Cela implique que maintenant, au Standard, je vais donner des entraînements, faire la tactique, jouer, faire rejeter la faute des éventuels mauvais résultats sur des Gallois que personne ne connait, et autant de fois qu'en jugerai nécessaire, me blesser", plaisante-t-il en faisant allusion au nouveau mentor d'Anderlecht.





"Vincent Kompany a rentré tellement de certificats médicaux l'année dernière qu'on pensait qu'il travaillait dans l'enseignement", poursuit l'humoriste avant d'attaquer Medhi Bayat. "Le Mehdi Bayat project consiste à devenir président de l'Union Belge tout en vendant des saucisses boulevard Tirou."





Le président des Mauves n'a pas été épargné non plus. "Marc Coucke nous a ouvert les yeux. Le Standard officialise aujourd'hui le rachat du zoo de Planckendael. Si le président Coucke a réussi à qualifier son équipe pour les playoffs en côtoyant des chèvres et des pandas, nous élèverons notre niveau au contact de flamands roses ou de paresseux", poursuivait l'animateur du Grand Cactus.





Michel Preud'homme, Mbaye Leye, Roland Duchatelet et d'autres encore en ont aussi pris pour leur grade.