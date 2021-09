Après le match, les Standardmen étaient unanimes quant à l’exclusion d’Ameen Al-Dakhil : "On ne lui en veut pas."

L’exclusion du jeune Belgo-Irakien a conditionné la suite des événements dans ce Clasico. À 19 ans, ce fait de jeu fera assurément grandir ce jeune défenseur de talent, c’est la teneur du message rendu par ses équipiers et son coach. "Ameen a été phénoménal depuis le début de saison et il continuera à l’être car il a une top mentalité. Il va continuer à grandir et restera un joueur important du Standard."

Aux premières loges, Arnaud Bodart prenait également la défense de son jeune équipier. "Peut-être aurait-il dû laisser l’Anderlechtois venir en un contre un mais je ne peux pas lui en vouloir. Cela fait partie de son apprentissage. C’est une super personne et il doit continuer à grandir car on aura besoin de lui."

Nicolas Raskin, lui, mettait en exergue les réussites du jeune Al-Dakhil. "Il ne faut pas oublier que c’est lui qui nous sauve à la dernière minute à Seraing. Des erreurs, j’en ai faites aussi la saison dernière, il est jeune, c’est normal. Désormais, il ne fera plus ce genre de faute."

Selim Amallah tenait le même discours que ses équipiers. "Dans ce genre de match, on sait qu’un détail peut tout changer. Cela a touché Ameen mais on ne lui en veut pas. C’est comme ça qu’il va apprendre."

Des propos corroborés par Jackson Muleka. "On a tous le droit de faire des erreurs. Cette fois, c’était au tour d’Ameen. On doit tous l’encourager."

Le jeune produit du centre de formation liégeois a également reçu le soutien de l’ancien capitaine des Diables, Vincent Kompany qui a tenu à le soutenir ainsi que les choix de Mbaye Leye sans même qu’une question lui soit posée à ce propos.

"Je tiens tout de même à souligner les choix de Mbaye Leye de faire confiance à un jeune joueur belge qui, je l’espère, pourra peut-être devenir Diable rouge un jour. Il ne faut pas sous-estimer ce choix et le comprendre. On est passés par là. On sait que ces jeunes joueurs prendront de la valeur mais le prix à payer est sportif. De manière générale, en Belgique, je trouve qu’on ne fait pas assez confiance à nos jeunes Belges."