Kostas Laifis s’est plaint d’une gêne au niveau du quadriceps, et n’a pu s’entraîner normalement en cette fin de semaine, a expliqué Mbaye Leye, ce vendredi après-midi en conférence de presse. "Il a ressenti une petite pointe, et a passé des examens. On aura les résultats cet après-midi (ce vendredi), et en fonction il fera un test samedi matin."

L’entraîneur liégeois, qui ne peut toujours pas compter sur Muleka ("on espère toujours un retour après la trêve internationale") ni Bokadi ("il a repris la course"), souhaiterait enchaîner avec une troisième victoire de suite en déplacement. "C’est une équipe bien organisée, avec un vécu et une bonne complémentarité des attaquants."

A quelques jours de la fin du mercato, Leye est également revenu sur le besoin d’un renfort, a priori au poste de latéral, qui peut jouer dans l’axe éventuellement. "Je prends l’exemple de Kostas. S’il n’est pas là demain (samedi), il nous manquera un gaucher. On veut encore équilibrer le noyau, et aider les plus jeunes, pour qu’il soit encadré."