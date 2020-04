Les jeunes Liégeois ont terminé 1ers, ex æquo avec Anderlecht et Genk, du classement élite (U13 à U21) pour la première fois en cinq ans.

Comme toutes les écoles de jeunes de Belgique, l’Académie Robert Louis-Dreyfus est à l’arrêt depuis le début du confinement. Les jeunes joueurs rouches continuent à être suivis à distance via l’application Strava mais les vestiaires et les terrains, eux, sont vides.

Les bureaux aussi. Cela n’empêche pas la direction de l’ARLD de bosser d’arrache-pied. La période actuelle est celle des démissions et des affiliations (voire par ailleurs) mais une fin de saison, même tronquée, est aussi l’occasion de faire le bilan sur les mois écoulés. Et du côté du Standard, on est content. Pour la première fois en cinq ans, le club liégeois a terminé premier (à égalité avec Genk et Anderlecht) du classement des équipes élite (U13 à U21), avec une mention spéciale pour les U13 (champions) et les U18 (2e sur le fil derrière Genk). Une satisfaction pour Pierre Locht, le directeur de l’Académie rouche depuis deux ans. Et aussi une preuve de stabilité.

(...)