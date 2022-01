Cela faisait des années que les Rouches n’avaient plus recruté de trentenaires.

En cette deuxième semaine de janvier, le mercato liégeois a pris un coup d’accélérateur avec deux officialisations ce mardi et en attendant une troisième dans le courant de la journée de mercredi.

Le Standard avait urgemment besoin de renforts pour redresser la barre. Luka Elsner ne s’en était pas caché. Mais alors que les postes d’ailier gauche, back gauche et droit ainsi qu’attaquant étaient ciblés, le Standard a surtout renforcé son entrejeu avec Mathieu Cafaro et Joachim Van Damme. Deux arrivées qui laissent présager des départs dans ce secteur. Gojko Cimirot n’entre plus dans les plans et peut quitter le club tandis que Samuel Bastien intéresse plusieurs clubs dont un de MLS et Nicolas Raskin dispose de deux offres concrètes.