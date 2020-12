Décrié, conspué et critiqué, Philippe Montanier vit une période difficile au Standard. Dans sa carrière d’entraîneur riche d’un parcours d’une quinzaine d’années à étrenner les bancs de touches de France et d’Espagne, ce n’est logiquement pas la première fois qu’il subit la fronde des supporters et le scepticisme de ses dirigeants.

Par le passé, il a réussi à inverser la tendance, notamment à Valenciennes et à la Real Sociedad, où il a fait passer le club basque d’une sombre place de relégable à la lumière de la Ligue des champions en moins de deux ans. A contrario, ses expériences à Nottingham Forest, à Lens et à Rennes ne se sont pas terminées de la meilleure des manières, même si les circonstances atténuantes abondent dans son sens.

(...)