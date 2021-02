Libre depuis qu’il a rompu son contrat d’un commun accord avec le Standard, Luis Pedro Cavanda (30 ans) a encore faim de football.

Il est sans doute le joueur qui aurait le plus aimé jouer la rencontre de mercredi soir entre Seraing, le club avec lequel il s’entraîne actuellement, et son ancien employeur, le Standard. Mais il l’a vécue derrière sa télévision. Libre depuis qu’il a mis fin d’un commun accord à son contrat avec les Rouches, en mai 2020, Luis Pedro Cavanda vient de vivre des mois compliqués. Entre mise à l’écart du groupe liégeois pendant l’été 2019, ses démarches judiciaires pour être réintégré, la crise sanitaire qui l’a impacté et la recherche d’un nouveau défi, l’ancien Diable rouge a accepté de se livrer. Dans un entretien réglé comme du papier à musique par la société Mediamasca, qui gère aujourd’hui l’image et la stratégie marketing du défenseur. Entretien.