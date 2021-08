En 15 minutes, ce qui était un bon début de saison s’est transformé en un sacré retour sur terre pour le Standard; les prochains jours en diront un peu plus sur la capacité de réaction des Liégeois. Elle a déjà été aperçue au cours des vingt dernières minutes, quand les Rouches se sont ménagé quatre vraies opportunités, via Tapsoba, Dragus, Al Dakhil, Laifis ou Bastien, avec un but de Dragus au passage. Ce sera un élément sur lequel Mbaye Leye pourra travailler cette semaine. (...)