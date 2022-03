Le Standard a tremblé, longtemps, face à une équipe anversoise d’une faiblesse inouïe, mais le Standard a tenu bon. Mathématiquement, les Rats ne peuvent plus rattraper les Rouches qui distancient également les Sérésiens qui se déplaceront à Sclessin la semaine prochaine. Autrement dit, le Matricule 16 est pratiquement certain de ne pas jouer les barrages et donc de passer une 101e saison d’affilée en D1A.