Bienvenue en Pro League à la ligne 3D ! Au moins, elle a soigné son entrée… Il a fallu près de sept minutes au VAR pour vérifier, grâce à la technologie mise en place à partir de ce week-end par l’arbitrage belge, si Denis Dragus était hors-jeu où non lorsque ce dernier a été parfaitement trouvé par Nicolas Raskin dans la défense d’OHL, avant de dribbler Rafael Romo et de marquer. C’était à la 52e minute. Et le jeu a repris à la 59e.