Mardi, en conférence de presse, Samuel Bastien était extrêmement concentré, comme déjà dans son match. Celui qui a dû rendre son brassard, avant de le récupérer le lendemain, insistait sur l’importance des choix de Mbaye Leye le concernant.

"Je peux venir de plus bas, cela me convient mieux. Je suis heureux, on l’est tous." Il ne s’agissait pas là d’un discours de façade que l’on sort systématiquement après quelques bons résultats consécutifs à un changement de coach, c’est la réalité. Sur le terrain de Malines, Samuel Bastien a allié les actes aux paroles. Son but, issu d’une de ses infiltrations et fruit d’un travail préparatoire parfait, illustre à merveille le renouveau du Standard sous Mbaye Leye.