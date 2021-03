Le Standard de Mbaye Leye aura fait illusion durant quatre matchs, avec un 12 sur 12 qui l’a replacé dans la course aux PO1. Mais six matchs et un 3 sur 18 plus tard, les Liégeois sont de retour à la case départ, loin d’un top 4 qui semble à nouveau inaccessible. Et d’un top 8 qui se complique.