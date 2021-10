L'avis de l'expert: le Standard a 15 jours pour éviter une raclée Standard Maxime Jacques © Belga

Notre expert revient sur le triste nul entre le Cercle et le Standard.



On ne sait pas si des habitués du stade Jan Breydel étaient à la fois présents à FC Bruges-Manchester City en Ligue des champions mardi dernier et à Cercle Bruges-Standard ce samedi. Mais si tel est le cas, ils ont dû vivre un sacré ascenseur en termes d’émotion footballistique.