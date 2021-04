Il y a trois ans, à Ostende, Ricardo Sa Pinto et ses joueurs explosaient de joie après avoir planté trois buts synonymes de 6e place et donc de PO1. Dimanche, le Standard de Mbaye Leye a également fait le job en plantant trois roses à son adversaire pour s’assurer la 6e place mais cette fois, cette dernière ne permet plus aux Liégeois de disputer la grand-messe du football belge.