Dès l’annonce de la sélection liégeoise, samedi soir, les critiques et les interrogations fusaient de toute part. Les absences de Obbi Oulare et Mehdi Carcela, pourtant totalement fit, ne passaient pas inaperçues. Dans un match du top, la puissance du premier et l’expérience et la fougue du second n’auraient certainement pas fait tache. Mais on sait qu’un entraîneur est toujours jugé sur ses résultats et celui de dimanche est important à plus d’un titre.