On espère pour vous que vous n’avez pas passé votre dimanche soir devant le derby liégeois. Surtout si vous êtes supporters du Standard. Pourtant, on pensait être vaccinés contre la médiocrité vu la morosité de la saison que les Rouches sont en train de vivre. Mais ils parviennent l’exploit de toujours faire moins bien. Il ne faut pas avoir peur des mots : on a vu le pire match de la saison du Standard ce dimanche, face à Seraing.