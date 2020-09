Il y a un peu plus d’une semaine, après la défaite à OHL et les pertes de Maxime Lestienne (sur blessure) et Nicolas Gavory (suspension), Philippe Montanier en était rendu à ce constat : "On va devoir bricoler." Force est de constater que le Français sait y faire en bricolage. En fin d’après-midi, même si les siens ont souffert en toute fin de match, oubliant de se (re)mettre à l’abri, Philippe Montanier pouvait s’estimer heureux car, à l’arrivée, on n’a pas remarqué les absences conjuguées de Gavory, Lestienne ainsi que Bastien, sur le flanc depuis plusieurs semaines déjà.