L'avis de notre expert Kevin Sauvage.

Il y a un peu plus de trois semaines, Philippe Montanier devait déplorer l’absence, sur blessure, de ses trois attaquants : Avenatti, Oulare et Muleka. Les deux premiers étaient de retour le week-end dernier tandis que le Congolais reprenait, jeudi soir, sa place de titulaire. En 45 minutes, et sur les deux seuls ballons exploitables qu’il a reçus, Muleka a tapé deux fois la transversale.



