Les duels entre Brugeois et Standardmen, ces dernières années, se résument souvent par une bataille de l’entrejeu. La saison dernière, on se souvient encore du plan mis en place par Michel Preud’homme, à Bruges, pour contrer le duo Vormer-Vanaken avec le tandem Mpoku-Bastien qui collait les deux Brugeois. "Pourquoi tu me suis tout le temps ?", demandait même Vanaken à Mpoku durant la rencontre.



(...)