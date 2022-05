Geoffrey Valenne, l’entraîneur des Espoirs, était soulagé après le partage du Standard contre Charleroi (2-2), lundi soir. Ce point a permis aux Rouches de finir dans le Top 4 du championnat Espoirs, et d’accéder à la D1B, à partir de la saison prochaine.

S’il n’est pas certain d’être à la tête de l’équipe en D1B – « on fera le point cette semaine », a-t-il expliqué, mais le poste a été proposé à Will Still, qui l’a refusé – il s’est projeté sur la suite, non sans tirer un bilan de cette saison.



(...)