Largement dominés durant 45 minutes, les Rouches ont fait preuve de caractère et de réussite pour arracher un point précieux.

Préparer un repas rapide, nettoyer son vélo après une sortie boueuse, effectuer les paiements qu’on a oublié de faire, faire du tri dans ses papiers, etc. On peut en faire des choses en 15 minutes. On peut aussi retrouver une âme et un esprit conquérant après avoir été largement dominé durant 45 minutes sur la pelouse du Bosuil. C’est ce que le Standard a prouvé ce dimanche soir à la mi-temps lors de son déplacement à l’Antwerp.