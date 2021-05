Après la déception liée à la non-qualification européenne, le soulagement. Les nouvelles provenant de l’infirmerie sont plutôt rassurantes pour le Standard. État des lieux.

Pas les croisés pour Raskin

Bodart doit rester dans le noir

La plus grande inquiétude concernait évidemment Nicolas Raskin, dont le genou avait gonflé après un contact lors de l’entraînement de samedi. Après la rencontre à Malines, pour laquelle le médian était forfait, Mbaye Leye n’avait pas caché qu’il craignait une rupture des ligaments croisés. Ce n’est finalement pas le cas. L’IRM passée ce lundi révèle que Raskin souffre d’unecomme l’indique le Standard dans un communiqué officiel. Cette blessure devrait l’éloigner des terrains durant trois ou quatre semaines. Sa saison est donc terminée, raison pour laquelle il n’a pas été retenu avec les Espoirs belges par Jacky Mathijssen ce lundi. Mais il devrait être en mesure de reprendre la préparation de la saison prochaine normalement d’ici un mois.

Sorti sur blessure suite à une commotion cérébrale après 20 minutes de jeu à Malines, Arnaud Bodart a passé un scanner positif à l’hôpital de Malines, ce lundi. Il est rentré chez lui et doit désormais observer un repos strict de 48 à 72 heures en chambre noire. Le portier des Rouches ne jouera plus cette saison.

Douleurs dorsales pour Amallah

Alors qu’il était annoncé titulaire sur la feuille de match dimanche, Selim Amallah n’a finalement pas pris part à la rencontre. Forfait de dernière minute, il souffre de douleurs dorsales liées à un problème au bassin et ce, depuis deux rencontres. Si la gravité de la blessure semble légère, aucun risque ne sera pris avec le médian lors des derniers matchs, sans enjeu, des Europe playoffs.

Saison terminée pour Cimirot

Le médian bosnien souffre des adducteurs depuis plusieurs semaines. Lui non plus ne sera plus en mesure de jouer cette saison