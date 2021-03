Son dernier match au stade, Jacques Massart, l’emblématique speaker du Standard, l’a vécu le 17 octobre 2020 lors de la réception du Club Bruges (1-1) avant le retour du huis clos dans nos stades. "À vrai dire, ce qui reste à mes yeux mon dernier match normal à Sclessin remonte à plus d’un an et la venue de Saint-Trond à Liège, soit le 7 mars 2020. Cette saison, j’ai pu vivre quatre rencontres à Sclessin mais ce n’était pas pareil, commente-t-il. Après plus de 200 jours d’absence, j’étais heureux de retrouver le stade, même avec une jauge de supporters réduite. Mais, très vite, j’ai compris que nous allions devoir faire marche arrière. Je ne m’étais malheureusement pas trompé..."

Jacques Massart est donc l’une des victimes collatérales du Covid-19, un de ces oubliés auxquels on ne pense plus. Cette saison devait être sa 19e en tant que voix de Sclessin mais la saison 2019-2020, notre homme ne veut plus en entendre parler.