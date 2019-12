Le Français avait besoin de souffler mais va déjà réenfiler le bleu de travail.

Ce dimanche 8 décembre à Mouscron, Nicolas Gavory va se retrouver au plus proche de sa France natale, qu’il a quittée il y a seize mois pour rallier Utrecht, avant de poser ses valises à Liège moins d’un an plus tard.

"Je me suis dit qu’il serait un super transfert pour le Standard", nous confiait Cyriel Dessers, son ancien équipier aux Pays-Bas, il y a quelques semaines.

(...)