La tension est montée d'un cran au Bosuil. Alors que l'arbitre sifflait la mi-temps, Abdoulaye Seck s'est littéralement jeté sur Selim Amallah. Sur les images, on voit le Marocain discuter avec Bjorn Engels. Puis, le Sénégalais s'est fortement énervé et a créé une bagarre générale. Ce qui a découlé sur une carte rouge pour le joueur de l'Antwerp et une jaune pour l'ailier du Standard.

À la mi-temps, Vincenzo Ciuro, présent sur le plateau d'Eleven Sports, a eu quelques éléments de réponses. D’après le match-delegate, des insultes racistes auraient causé l'altercation. Des informations à prendre au conditionnel tant que l'arbitre ne s'est pas exprimé sur le sujet.

© BELGA

