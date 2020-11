Si la terrible blessure de Zinho Vanheusden est avant tout regrettable humainement pour un garçon qui ne méritait pas ça, elle a de multiples conséquences.

Mentalement, il devra être géant. Blessé gravement à trois reprises à 21 ans, Zinho Vanheusden a déjà vécu des mois de galère depuis le début de sa carrière. Et il s’apprête à en vivre au moins six nouveaux. Une nouvelle épreuve pour un garçon au mental d’acier, qui a prouvé qu’il pouvait surmonter bien des difficultés. Si le coup doit être très rude à encaisser pour un joueur qui était en grande forme, comme ses premiers mots alors qu’il était encore au sol l’ont prouvé ("Oh non, pas maintenant"), il ne faut pas douter de la capacité du défenseur de 21 ans à revenir à son meilleur niveau. Car sa détermination est à toute épreuve.