55e minute de Standard - La Gantoise dimanche. Je suis tranquillement installé dans mon salon. Je lis Marca calmement car le soir je commente le choc en Liga entre Séville et l’Atletico d’El Cholo Simeone. À ce moment, j’entends Benjamin Deceuninck et Alex Teklak s’exciter. À juste titre. Un centre de Siquet heurte le bras de Nurio positionné dans sa surface de réparation. Gros plan sur l’arbitre, ralentis, VAR, et rien… Pas de penalty ! "On ne comprend plus rien avec ces fautes de main", éructent-ils en chœur. De quoi devenir fou. Simeone serait d’accord.