Ne cherchez plus. On a trouvé. Le successeur de Vincent Kompany, c’est Zinho Vanheusden. Sans aucun doute.

Naturellement, il faut rester prudent et, avec Denayer et Boyata, la Belgique possède déjà des défenseurs centraux capables d’évoluer avec l’équipe nationale. Les prestations du Jaz contre le Danemark et l’Islande l’ont encore démontré. Mais avec Vanheusden, c’est autre chose. C’est un talent attendu au tournant, repéré depuis longtemps. L’ex-ado à l’ADN rouche est désormais devenu un adulte à l’envie noire-jaune-rouge.