Suite à la culbute du club galicien en D3 espagnole (20 ans après son seul titre en Liga et 16 ans après une demi-finale de Ligue des Champions), l’option incluse dans le prêt du Nigérian ne sera pas levée. Elle s’élevait à un million d’euros.

Alors qu’il reste un an de contrat au médian en bord de Meuse, le Standard va devoir réfléchir à l’avenir du joueur de 24 ans, sans doute excédentaire dans un secteur déjà bien fourni. Arrivé en juillet 2017 de Watford contre 2,5 M €, il a disputé 58 rencontres (1 but et 4 assists) pour les Rouches. Il y a deux ans, le Torino avait proposé entre six et sept millions d’euros pour Agbo, mais le Standard avait décliné l’offre. Le train était alors passé pour le Nigérian qui n’a plus eu voix au chapitre à Sclessin, et a par la suite multiplié les prêts : au Rayo Vallecano, à Braga et à La Corogne.