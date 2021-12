En étant vilain, on pourrait écrire que pour un match aller, cela reste un bon résultat. Mais on n’est pas vilain et, surtout, il n’y aura pas de match de retour. Il faut pourtant croire que le Standard a cru qu’il y en avait un, tant il a montré peu de choses permettant de penser qu’une qualification pour les demi-finales était possible.

Le Standard n’a plus la Coupe, et la saison des Rouches se résumera donc au championnat, avec la lutte pour le maintien comme "ambition" et un match contre Zulte Waregem, sans supporter (heureusement, en fait…) mais avec la peur au ventre. Le constat est toujours le même : il manque trop d’éléments à cette équipe pour bousculer les évidences, l’évidence étant la supériorité gantoise. Cela a pu tenir quelques minutes, le temps d’une égalisation, mais c’est trop fragile.