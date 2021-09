L’automne débute à peine qu’un parfum de crise commence à régner sur Sclessin, après les deux défaites consécutives à la maison, face à Anderlecht puis contre Saint-Trond. Et, forcément, quand ça ne va pas, on cherche les coupables. Les regards se tournent vers la direction, vers les joueurs mais aussi vers le coach, Mbaye Leye. Comme souvent dans ces cas-là, l’entraîneur est peut-être le fusible le plus susceptible de sauter rapidement. C’est encore plus vrai au Standard, surtout lorsqu’on s’attarde sur l’histoire récente du club liégeois, depuis 2000.

En comptant 13 points (sur 27) après neuf journées de Pro League, le Standard de Leye possède le cinquième pire bilan depuis vingt ans. En 2002-2003, Robert Waseige n’avait même pas dû attendre la neuvième journée avant d’être débarqué et remplacé par Dominique D’Onofrio (après le 1 sur 15 inaugural). Dix ans plus tard, en 2012-2013, un bilan de 10 points en neuf rencontres avait été fatal à Ron Jans à la fin du mois d’octobre. Il avait été remplacé par Mircea Rednic. En 2014-2015, c’est Guy Luzon qui avait fait les frais d’un début de saison manqué dans la deuxième partie du mois d’octobre. Après neuf matchs, il comptait un bilan de 12 points.