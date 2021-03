Si le Standard écarte Eupen ce samedi soir (20 h 45), il se qualifiera pour sa quatrième finale de Coupe de Belgique en dix ans, ce qui serait la troisième depuis la prise de pouvoir de Bruno Venanzi en 2015.

"Après les chips, la bière."

Cette déclaration, lancée par le président liégeois ce 20 mars 2016 après la victoire 2-1 face au Club Bruges, a souvent été source de railleries.

Elle faisait en réalité suite à celle qu’il avait eue en juin 2015 lors de son intronisation : "Pour un club comme le nôtre, un trophée tous les deux ans est un minimum."

Le boss des Rouches est en passe de tenir sa promesse avec une troisième finale en six ans qui est à portée de main. Mais ce dont l’homme fort de Sclessin était loin de se douter, c’est que ces finales allaient être atteintes et remportées durant des périodes de fortes turbulences. En 2016, alors en pleine crise et après avoir été lanterne rouge quelques mois plus tôt, le Standard sauve sa saison au stade Roi Baudouin, offrant ainsi une bulle d’oxygène à son président.