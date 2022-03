Afin de contrer des Gantois en pleine bourre avant leur déplacement à Sclessin (neuf sur neuf), Luka Elsner a opté pour la défense à trois. Malgré deux buts annulés pour hors-jeu par le VAR et l’erreur d’Arnaud Bodart, le plan a, dans l’ensemble, plutôt bien fonctionné. "Ce n’était pas mauvais. Ils n’ont pas eu vraiment d’occasions en contre ou dans l’axe", reconnaissait Bope Bokadi, repositionné au centre de cette défense à trois entre Dussenne et Sissako, défense qui sera reconduite ce mercredi contre le Beerschot.

Le médian congolais avoue même se sentir mieux dans ce système. "On jouait déjà comme ça avec Mbaye et le coach Montanier. Personnellement, c’est un système qui me convient assez car je peux sortir balle au pied pour faire le jeu."