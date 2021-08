Le Standard, avec onze buts concédés, a l’une des plus mauvaises défenses du championnat. Ce sont surtout les deux lourdes défaites contre l’Antwerp (2-5) et à l’Union (4-0) qui ont mis les Liégeois en difficulté, et les plus optimistes diront que le FC Bruges, après la claque reçue à Gand, n’a pas une meilleure arrière-garde que les Rouches. Mais il faut admettre que le Club a un peu plus de marge.

Samedi, à l’Union, Nicolas Gavory et Hugo Siquet ont été en grande difficulté, au point que l’international espoir belge a été remplacé à la mi-temps alors que le Français a été pris en défaut, à plusieurs reprises.

Alors que le mercato va refermer ses portes dans quelques heures, le club liégeois se cherche toujours un défenseur gaucher, capable de dépanner dans l’axe, pour se donner plus de solutions en cas d’absence, et concurrencer Gavory.

La piste menant à Niels Nkounkou a été activée en fin de semaine, et des discussions ont eu lieu avec Everton, pour envisager un prêt avec option d’achat.

L’arrière gauche de 20 ans a été dans la sélection olympique française, lors des derniers Jeux de Tokyo, et était sur le banc, ce samedi, lors du match à Brighton. Nkounkou complétera-t-il le marché des transferts du Standard ? Dans l’autre sens, des départs sont espérés pour soulager les finances, mais il n’y a pas (encore ?) de solution en vue.