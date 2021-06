Si les visages rouches sont restés les mêmes, le vent du changement a malgré tout soufflé. Sur les tenues d’abord avec le grand retour d’Adidas en tant qu’équipementier. Sur un autre terrain ensuite avec l’officialisation dans la soirée du nouveau partenaire média des Rouches : La DH/Les Sports +.

"D’abord, le Standard de Liège est toujours à la recherche de partenaires qui partagent les mêmes valeurs (passion-fierté-ferveur). Notre club et La DH (et le groupe IPM dont elle fait partie) partagent également la même volonté de développer leurs outils digitaux (site internet, réseaux sociaux, app…) et là, on retrouve vraiment une dynamique commune dans un monde médiatique (et digital) en évolution perpétuelle", précise Alexandre Grosjean, le directeur général des Rouches qui a officialisé la nouvelle aux côtés de Jean-Marc Ghéraille, rédacteur en chef de La DH, et du président Bruno Venanzi lors du Business Meeting de ce lundi à Sclessin. "Ce sont aussi deux institutions qui possèdent une identité propre très forte et qui sont des acteurs importants du monde du football belge : le Standard est un des plus grands clubs de Belgique (palmarès, popularité…) et La DH est une référence en Belgique dans sa couverture du football belge (et du sport en général) car La DH/Les Sports +, cela parle à tout le monde…"

"Nous sommes très heureux d’avoir conclu ce partenariat win-win avec le Standard de Liège", savoure de son côté Denis Pierrard, directeur général du groupe IPM dont fait partie La DH. "Le Standard est un club emblématique du football belge et il compte les supporters les plus nombreux et les plus fidèles de Belgique. Cela sera un plaisir de collaborer avec le Standard pour animer davantage cette communauté de supporters. Nous essayerons aussi de renforcer davantage encore le lien qui existe entre les supporters et le club en offrant du contenu de qualité et objectif sur les performances, les enjeux sportifs, le futur du club, le nouveau stade et tous les sujets qui font la vie du club. Nous souhaitons évidemment au Standard et à ses supporters une magnifique saison 2021-2022." Avec une idée : que le slogan de La DH/Les Sports +, "ensemble vers de nouvelles victoires", serve de bande-annonce aux Rouches ces prochains mois.