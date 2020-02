La tempête Ciara qui a balayé la Belgique ces dernières heures a eu raison du programme de la Pro League ce dimanche. Rapidement après l’annonce de l’annulation des trois matchs de D1A prévus, de nouveaux horaires ont été trouvés pour Antwerp - Genk, jeudi à 20 h 30, et Waasland-Beveren - Courtrai, mercredi à 20 h 30. Tout comme pour le choc Standard - Club Bruges qui aurait dû attirer, et attirera quand même tous les regards mercredi soir.

(...)