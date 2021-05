La correction reçue à Ostende samedi dernier (6-2) restera assurément gravée dans les mémoires.

Encore plus pour deux hommes : Kostas Laifis, qui fêtait sa 200e apparition sous le maillot rouche, et le jeune Allan Delferriere (19 ans et qui dispose d’un contrat pro depuis deux ans) qui a disputé ses premières minutes en tant que professionnel.

Le Liégeois, qui vit à Ougrée, soit à un jet de pierre du stade, a vécu une semaine particulière dont voici le récit.

Mercredi: remarqué durant un match de U18