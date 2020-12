La mi-décembre est traditionellement le moment de l’année où les sapins font leur entrée dans nos maisons, où les illuminations s’installent dans les villes et villages et où le chocolat (ou le vin…) chaud remplace le café. En attendant Noël et ses cadeaux sous le sapin.

Mais cette année, le Standard a pris un peu d’avance. Si pour les Rouches, le temps du partage durait déjà depuis le 8 novembre (égalité face à l’Antwerp, Anderlecht, Eupen, Malines et maintenant Gand), ils ont montré ce dimanche que c’était déjà l’heure des cadeaux sur la pelouse de la Ghelamco Arena.