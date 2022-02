Ils se nomment Canak, Ghalidi, Epolo ou encore Noubi et incarnent le futur du club.

Si plusieurs jeunes ont déjà pu montrer leurs qualités chez les pros, d’autres attendent de pouvoir les imiter. Au SL16, il existe une génération qui suscite les plus grands espoirs : la "2005". Pierre Locht dresse le portrait des Rouches de demain.

Poitoux et Epolo : "Au niveau des gardiens, on a un problème de luxe. Les 2005, Poitoux et Epolo, sont très avancés et les 2004 (Godfroid et Mago) sont également très prometteurs. Epolo a gagné sa place en début de saison quand les quatre ont tourné avec les pros, il a séduit le staff. C’est lui qui est le plus avancé en matière de maturité même s’il est le plus jeune. Tom Poitoux est un grand talent depuis toujours. C’est un gardien dans lequel on croit depuis longtemps et il ne fait que confirmer. Il avait besoin de plus de temps en matière de maturité pour gagner de la constance, que ce soit en match ou à l’entraînement."