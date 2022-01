Dominés dans le jeu, les Rouches ont une nouvelle fois fait preuve d’une belle mentalité et ont terminé la rencontre… déçus.

Ils n’étaient pas nombreux ceux qui croyaient que le Standard serait toujours invaincu après son déplacement à Anderlecht et la réception du Club Bruges pour 2022. Nous sommes déjà le 24 janvier et c’est pourtant bel et bien le cas. Peu importent les prédictions, le plus important, c’est que les joueurs liégeois, eux, y croyaient dur comme fer. Et ils l’ont montré en sortant leur meilleure résolution en ce début d’année : la mentalité.

Elle avait déjà été présente à Anderlecht pour permettre d’arracher miraculeusement un point mais cette fois, pour marquer une évolution, on parlera plutôt de grinta. Parce qu’il y avait beaucoup de cœur mais aussi un brin de folie dans la prestation liégeoise, qui était d’un niveau supérieur à celle du Lotto Park.