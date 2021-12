Le club liégeois, douzième, est enfoncé dans une crise sportive et financière qui interpelle.

C’est un différentiel qui paraissait impensable au début de la saison : en cette fin d’année, le Standard compte deux fois moins de points que le leader, l’Union (46-23). L’écart est terrible. Il y a encore douze unités entre les Rouches et Anderlecht, quatrième, et sept points de moins que le huitième, Malines. Le Standard a un match de moins à jouer, peut-être, contre le Beerschot, mais il semble surtout au bord du gouffre, plus proche d’une lutte pour le maintien que d’une place dans le top 8 - est-il encore utile de parler de top 4 ?

Luka Elsner a fini par lâcher le morceau, à Louvain, dimanche : "Nous passons à une lutte pour le maintien, il faut en être conscient."

S’il compte quatorze points d’avance sur le dernier, le Beerschot, il n’en compte que quatre de mieux par rapport à Seraing, barragiste. Au cœur d’une saison marquée par des interrogations sur l’état des finances et la remise en question de la gouvernance du club, il devient raisonnable de se demander si cette équipe est prête à lutter pour sa survie.