Bruno Venanzi et Alexandre Grosjean sont dans les cordes.

Dans les prochains jours, ou au plus tard fin janvier, le Standard publiera ses comptes, pour la saison 2020-2021. Ils risquent encore de faire mal ; la perte se comptera à nouveau à coups de millions. Bruno Venanzi cherche des investisseurs pour l’accompagner et le soulager. Il espère boucler le dossier pour février, mais la promesse de candidats intéressés (ils seraient cinq, dont trois ont formulé une offre) devient une ritournelle que les supporters ont du mal à entendre, ne voyant rien venir.

Une partie de ces supporters, les groupes d’animation (Ultras Inferno et PHK) pour l’essentiel, ont provoqué le désordre et le chaos contre Charleroi, et ne cessent de mettre la pression, avec des banderoles, pour pousser Bruno Venanzi à vendre le club, et Alexandre Grosjean, le directeur général, à la démission. Ce n’est pas la tendance du moment, mais la situation se complique un peu plus chaque semaine.