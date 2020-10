Après quatre montées au jeu, Muleka fête sa première titularisation. L'attaquant congolais s'est montré plus saillant que Felipe Avenatti et Obbi Oularé, qui ne figure pas dans la sélection en raison d'une blessure au pied.

Montanier a replacé dans l'équipe les joueurs qu'il avait préservés en championnat contre Zulte Waregem, comme Nicolas Raskin et Mehdi Carcela, qui jouera en duo avec Muleka. La ligne arrière est théoriquement composée du quatuor Collins Fai, Kostas Laifis, Zinho Vanheusden et Nicolas Gavory. Mais, il est fort probable que, comme comme contre Vojvodina, Merveille Bokadi reculera d'un rang pour permettre à Vanheusden d'apporter le surnombre devant tandis que Fai et Gavory auront le loisir de se dépenser sur les flancs en possession de balle. Gojko Cimirot et Selim Amallah complètent l'équipe.





