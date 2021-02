Àquelques heures d’affronter Seraing en 16es de finale de la Coupe et alors que le mercato hivernal a enfin fermé ses portes, Mbaye Leye dresse le bilan et évoque de nombreux sujets.

L’absence d’Amallah à Bruges : "C’est regrettable de penser qu’il s’agissait d’une blessure diplomatique et ce, quelques jours après avoir lu que je jouais avec une équipe B à Ostende. Selim était diminué et il n’a pas joué, point. Pour le reste, comme tous les bons joueurs, il est courtisé mais tout était clair entre lui, moi et le club. Dès notre première discussion, il m’avait fait part de son envie de rester pour aider son club à se redresser et de son côté, prester à un haut niveau. C’est ce qu’il fait. Chaque équipe a un leader technique. Chez nous, c’est Selim et cela se voit quand il n’est pas là."