Pour la première fois aligné d'entrée de jeu en championnat, Mehdi Carcela a signé une performance plus qu'encourageante. Et son retour au premier plan se confirme également dans les statistiques.



Retour en quelques chiffres sur cette quatrième victoire des Rouches en six matchs.



Yves Vanderhaeghe pestait après la rencontre. "Un partage aurait été plus logique" , estimait le coach courtraisien pas avare d'ailleurs en reproches sur la phase litigieuse entre Arnaud Bodart et Michiel Jonckheere. (...)