Les tensions entre la police et la ministre de l’Intérieur, au sujet de la revalorisation salariale et les moyens octroyés, auront-elles un impact sur le match entre le Standard et le Beerschot de ce mercredi soir ? Une décision sera prise ce mercredi matin, et le spectre du report existe. En raison des tensions existant entre une frange des supporters et la direction liégeoise (des rumeurs d’actions pour ralentir l’accès au stade ont circulé), tout comme face au manque de moyens, la police de Liège pourrait être incapable d’assurer la sécurité.