Le défenseur central du Standard doit se faire opérer mercredi du genou, sa saison est bien terminée.



La mauvaise nouvelle vient de tomber ce matin : Zinho Vanheusden doit passer sur le billard suite à sa blessure au genou contractée en milieu de semaine durant un entraînement. Samedi, nous révélions que le défenseur central de 19 ans prêté par l’Inter Milan souffrait du genou gauche. Suite à un faux mouvement, un morceau d’os s’était détaché au niveau du ménisque et procurait pas mal de douleurs au Diablotin. Il était d’ores et déjà acquis qu’il n’entrerait plus en action cette saison sous la vareuse liégeoise.

Mais la grosse interrogation portait plutôt sur sa participation, ou non, à l’Euro U21 en Italie. Ce lundi matin, Zinho Vanheusden a consulté un spécialiste afin de savoir si l’opération, qui engendrerait une indisponibilité de plus de quatre semaine, était inévitable ou non. Malheureusement, le Standardman doit bien se faire opérer et il manquera donc le championnat d’Europe des espoirs. Son genou doit être entièrement nettoyé et son absence est estimée entre 12 et 15 semaines ! Vanheusden sera opéré ce mercredi.

C’est un énorme coup dur pour Vanheusden mais également pour la sélection U21 de Johan Walem vu la forme que tenait le défenseur du Standard cette saison. Fort mentalement, Vanheusden a déjà le regard tourné vers la saison prochaine lui qui, il y a quelques mois, a déjà surmonté une déchirure des ligaments croisés de ce même genou gauche.