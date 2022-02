Après sa défaite frustrante face à Malines, le Standard recevra le Cercle, samedi à Sclessin (18h30 à huis clos). Ce sera sans Gilles Dewaele, blessé. "C’est un souci majeur", ne cache pas Luka Elsner. "Il a ressenti une douleur à l’adducteur et ce n’est pas très encourageant. On se dirige vers une absence de quelques semaines. J’espère que l’IRM pourra apporter une autre vision mais je ne suis pas très optimiste. C’est une mauvaise nouvelle, sur un poste très complexe pour nous. On comptait énormément sur lui..."

Pour remplacer le joueur arrivé de Courtrai lors du mercato hivernal, Nathan Ngoy s’érige en favori. "On n’a pas beaucoup d’alternative vu le départ de Fai, qui était de toute manière encore à la Can. Le choix va s’orienter vers la jeunesse en espérant que ça fonctionne comme avec Calut. On a préparé Nathan pour jouer à ce poste en vue de la saison prochaine. Parfois, ça a bien fonctionné, parfois, ça a été plus délicat. Mais il est effectivement un candidat." Tout comme Damjan Pavlovic, qui a déjà évolué à cette position.

En plus de l’absence de Dewaele, il existe une incertitude concernant Noë Dussenne. "Il a eu une alerte à l’ischio mais la situation semble évoluer correctement. Cela ne semble pas grave. Il pourrait être rétabli dans les 48 heures."

Si ce n’est pas le cas, Moussa Sissako, revenu de la Can, se tient prêt. Autre retour majeur en provenance d’Afrique : Selim Amallah. "Il est prêt et s’est entraîné. Le tournoi lui a fait du bien. Tous les voyants sont au vert pour une titularisation, probablement dans un rôle axial."