Contre l’Antwerp, le Standard avait eu plus d’occasions, mais avait perdu à la fin. Au Kiel, les Rouches n’ont pas produit tellement d’occasions puisqu’ils ont fini la rencontre avec 0,18 but attendu (expected goals). Le Beerschot, lui, a fini avec 1,73 but attendu. Sachant qu’un penalty représente 0,71 but attendu, les Anversois ont eu les occasions pour marquer au moins un but. Une preuve, aussi, de la solidité défensive liégeoise.



